Россиянам рассказали, как рассчитать размер будущей пенсии по старости

Опубликована инструкция по расчету пенсии по старости в 2024 году

Страховая пенсия по старости для россиян рассчитывается как произведение числа накопленных за трудовую деятельность баллов и стоимости пенсионного коэффициента, сообщает РБК .

К страховой части пенсии государство добавляет фиксированную надбавку, размер которой ежегодно индексируется. Так, с начала текущего года она выросла до 8134,88 рублей (+7,5%). При этом, размер фиксированной выплаты могут увеличить при наличии определенных обстоятельств.

Количество пенсионных коэффициентов за год трудовой деятельности зависит от размера дохода, с которого начислялись страховые взносы, и выбранного варианта пенсионного обеспечения. Дополнительные баллы также могут начисляться за социально значимые периоды жизни.

С 2021 года россияне могут накопить за год не более 10 пенсионных коэффициентов. В этом году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 133,05 рублей, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в — 8134,88 рублей.

Таким образом, жители России могут рассчитать свою страховую пенсию по старости по формуле: СП = ИПК × СИПК + ФВ, где:

СП — страховая пенсия;

ИПК — это сумма всех пенсионных коэффициентов, начисленных на дату назначения гражданину страховой пенсии;

СИПК — стоимость пенсионного коэффициента на дату назначения страховой пенсии;

ФВ — фиксированная выплата.

Помимо этого, граждане РФ могут получить надбавки, если уйдут на заслуженный отдых позже определенного законом возраста. Тогда страховая пенсия по старости с надбавками рассчитывается по формуле:

СП = ИПК × СИПК × КвСП + (ФВ × КвФВ), где:

КвСП — повышающий коэффициент страховой пенсии при отсрочке выхода на пенсию;

КвФВ — повышающий коэффициент фиксированной выплаты при отсрочке выхода на пенсию.

Если гражданину не хватает стажа или баллов для получения страховой пенсии по старости, то он может претендовать на социальную пенсию.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что с 1 октября текущего года военные пенсии в стране вырастут на 4,5%. Сегодня средняя военная пенсия составляет более 41 тыс. рублей.