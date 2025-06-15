Россиянам рассказали, как получить срочную пенсионную выплату

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что срочная пенсионная выплата доступна россиянам, которые делали добровольные взносы, направляли материнский капитал на накопления или участвовали в программах государственного софинансирования, сообщает RT .

Он подчеркнул, что срочная пенсионная выплата — механизм, который дает возможность людям получить свои пенсионные сбережения в более короткий срок.

«Выплаты по этой программе назначаются минимум на 10 лет и могут значительно превышать стандартные ежемесячные выплаты, предусмотренные пожизненной накопительной пенсией», — пояснил парламентарий.

По словам депутата, этот метод может быть особенно полезен для тех, кто стремится максимально эффективно использовать большую часть средств в активные годы жизни. Допустим, если у человека есть накопления в размере 600 тыс. рублей, которые распределяются на 10 лет, ежемесячный платеж может составить около 5 тыс. рублей.

Гаврилов добавил, что для оформления срочной пенсионной выплаты следует обратиться в Социальный фонд России или в негосударственный пенсионный фонд, где хранятся накопления. Рассмотрение заявление занимает до 10 рабочих дней.

Ранее россиянам назвали необходимую зарплату для максимальной пенсии. Размер страховой пенсии определяется несколькими факторами.