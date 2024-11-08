Россиянам рассказали, как лучше всего хранить деньги до 2030 года

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предостерег россиян от покупки ювелирных украшений с целью инвестировать в них деньги. По его словам, лучше вкладываться в золото, а еще лучше — положить деньги на депозит, сообщает Инфо24 .

Золотые украшения, такие как кольца, серьги и цепочки, не являются наилучшим активом для инвестиций, считает эксперт. По мнению экономиста, единственный способ действительно заработать на ювелирных изделиях — это приобретение антиквариата, который может со временем увеличить свою ценность.

Как отметил Остапкович, обычные драгоценности вряд ли принесут хорошую прибыль при продаже, несмотря на растущие цены на золото на международной арене. Приобретать ювелирные изделия легко, а вот продать их становится проблематично. Придется реализовывать с дисконтом, ведь рынок переполнен подобной продукцией. Алмазы и золото не являются дефицитом, их ликвидность невысока, пояснил экономист. Он также подчеркнул, что выгода от продажи ювелирки возможна только в случае серьезного краха на рынке, что маловероятно.

Вместо этого Остапкович рекомендовал россиянам инвестировать свои средства в депозиты с доходностью свыше 20 процентов. Такой уровень дохода никогда не наблюдался и, скорее всего, не будет в ближайшие годы, поскольку инфляция «ляжет на плато» только к 2025 году, подчеркнул эксперт.

Главной инвестицией он назвал золото, хотя отметил, что его ликвидность также оставляет желать лучшего.

«Но проиграть на золоте — вы не проиграете. Вы ничего не выиграете, но вы сохраните в сопоставимых ценах то, что вложили», — убежден Остапкович.

Тем, кто хочет инвестировать в золото, специалист посоветовал покупать этот драгоценный металл не крупными слитками, а в виде маленьких брусков или банковских гарантий на приобретение золота — существует и так называемое «бумажное золото». Тем не менее эксперт подчеркнул, что инвестиции в золото требуют постоянного внимания от инвестора, который должен регулярно отслеживать колебания цен. Для среднестатистического россиянина это может быть не самым удобным вариантом, считает Остапкович.

По его мнению, лучше разместить средства на депозите под 22% и наслаждаться чашечкой кофе. Также можно рассмотреть вложения в ОФЗ: до 2030 года предлагаются облигации с гарантированным доходом почти 18%. Он будет обеспечен вне зависимости от изменения ключевой ставки и инфляции. Это тоже весьма выгодно — хотя доход ниже, чем по депозитам, но с длительной гарантией без вероятного снижения ставки, заключил экономист.