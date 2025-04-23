Россиянам рассказали, как избавиться от импульсивных покупок

«Научные исследования показывают, что для нашего мозга „я сейчас“ и „я через 10 лет“ — это как будто бы разные люди, так как при мыслях о себе в настоящем активируются одни области мозга, а при представлении себя через 10 лет — совершенно другие. Поэтому нам легче тратить деньги на сиюминутные удовольствия вместо того, чтобы откладывать деньги на пенсию или крупные покупки в будущем», — отметила эксперт.

Также она заметила, что 43% поведения человека, в том числе финансовое, походит на автопилоте, а в мозге постоянно протестуют лимбическая система, отвечающая за эмоции и удовольствие, и префронтальная кора, которая пытается напомнить человеку о бюджете, контролю и планированию. Чаще вторая проигрывает эмоциям, из-за чего и случаются импульсивные покупки.

Для решения проблемы Кулага рекомендовала сформировать здоровую финансовую привычку, на которую уйдет около 2-6 месяцев. Необходимо разделить финансовую цель на маленькие шаги и зафиксировать успех. Также важно отказаться от старых паттернов поведения, например, отписаться от рассылок магазинов, убрать сохраненные данные банковской карты на сайтах.

Затем важно определить конкретное место и время для воплощения новых задач. Например, после ужина каждое воскресенье можно проверять бюджет. После можно постепенно внедрять в рутину новые привычки. Исследования зафиксировали наибольшую эффективность нововведений при начали поддерживающего окружения.