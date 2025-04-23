Россиянам рассказали, как избавиться от импульсивных покупок
Нейрофизиолог, ученый-исследователь мозга (МГУ, ВШЭ), лектор Российского общества «Знание» Евгения Кулага рассказала, почему некоторым людям тяжело откладывать деньги, снижать траты, брать кредиты, сообщает «ФедералПресс».
«Научные исследования показывают, что для нашего мозга „я сейчас“ и „я через 10 лет“ — это как будто бы разные люди, так как при мыслях о себе в настоящем активируются одни области мозга, а при представлении себя через 10 лет — совершенно другие. Поэтому нам легче тратить деньги на сиюминутные удовольствия вместо того, чтобы откладывать деньги на пенсию или крупные покупки в будущем», — отметила эксперт.
Также она заметила, что 43% поведения человека, в том числе финансовое, походит на автопилоте, а в мозге постоянно протестуют лимбическая система, отвечающая за эмоции и удовольствие, и префронтальная кора, которая пытается напомнить человеку о бюджете, контролю и планированию. Чаще вторая проигрывает эмоциям, из-за чего и случаются импульсивные покупки.
Для решения проблемы Кулага рекомендовала сформировать здоровую финансовую привычку, на которую уйдет около 2-6 месяцев. Необходимо разделить финансовую цель на маленькие шаги и зафиксировать успех. Также важно отказаться от старых паттернов поведения, например, отписаться от рассылок магазинов, убрать сохраненные данные банковской карты на сайтах.
Затем важно определить конкретное место и время для воплощения новых задач. Например, после ужина каждое воскресенье можно проверять бюджет. После можно постепенно внедрять в рутину новые привычки. Исследования зафиксировали наибольшую эффективность нововведений при начали поддерживающего окружения.