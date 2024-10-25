Россиянам рассказали, грозит ли стране дефолт

Экономист Зобов: инфляция в России к 2026 году снизится до 4-5%

Российская экономика сталкивается с серьезными вызовами из-за продолжающегося санкционного давления и укрепления иностранных валют по отношению к рублю. Однако, по мнению заведующего кафедрой маркетинга РУДН, профессора Александра Зобова, дефолт стране не грозит в ближайшие годы, сообщает «ФедералПресс» .

Экономист отметил, что к концу 2024 года финансовая система России покажет стабильный рост, а банковский сектор достигнет рекордных показателей.

Несмотря на санкции со стороны Запада, РФ смогла мобилизовать свои ресурсы и стабилизировать валютный курс. Важным фактором является наличие значительного профицита внешней торговли и одного из крупнейших в мире золотых запасов, что обеспечивает экономическую устойчивость.

Кроме того, государственный долг России остается на низком уровне относительно ВВП.

Зобов также отметил, что утвержденный государственный бюджет на ближайшие 3 года поддерживает как социальные программы, так и обороноспособность, а также стремление к технологической независимости.

«Есть проблемы по инфляции, но они не столь масштабны, чтобы серьезно повлиять на экономическую ситуацию. И Центробанк РФ прогнозирует ее снижение к 2026 году до 4–5%», — заключил эксперт.