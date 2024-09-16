Россиянам предрекли замедление роста зарплат в 2025 году

Эксперты ЦБ: рост зарплат в России замедлится вдвое в 2025 году

Рост зарплат россиян замедлится в два раза, до 9 процентов в 2025 году. К такому выводу пришли аналитики Центробанка, сообщает газета «Известия» .

По словам специалистов, в текущем году в РФ произойдет рекордное с 2008 года увеличение номинальных зарплат на 16%. Однако в 2025 году ситуация изменится.

Эксперты назвали дефицит кадров главной причиной роста заработных плат за последние несколько лет. Из-за нехватки рабочих рук организации вынуждены удерживать персонал за счет более выгодных условий.

Аналитики объяснили, что компании практически исчерпали ресурсы для привлечения подчиненных, что может привести к замедлению роста зарплат в России.

«Резервы роста зарплат не бесконечны — регулярные повышения создают дополнительные издержки, тогда как прибыль может оставаться на том же уровне», — рассказала Марина Лопатина из Президентской академии.

Доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец отметила, что сейчас возможности работодателей ограничены. По ее мнению, в связи с этим фирмы прибегнут к иным способам сохранения коллективов.