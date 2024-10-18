Россиянам посоветовали откладывать 10% дохода даже при минимальной зарплате

Для того чтобы накопить «подушку безопасности», нужно приучить себя откладывать 10% от дохода — это сумма, отказ от которой наименее безболезненный для бюджета человека, сообщил РИАМО член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

По его словам, необходимо для начала задаться целью накопить подушку, иначе при случае даже накопленные за 2-3 месяца деньги легко спустить на спонтанные покупки.

«Так, следует для начала приучить себя откладывать 10% от дохода. Это та сумма, отказ от которой в бюджете (если только он не экстремально низкий — в этом случае следует работать над повышением дохода) обычно безболезнен», — рекомендовал эксперт.

Сделать это помогут банковские приложения: можно откладывать средства на специальный накопительный счет (на который ежедневно начисляются проценты, но ограничений на пополнение и снятие нет), можно завести «копилку».

«Не советуем немедленно инвестировать эти деньги в акции и драгметаллы — это невыгодный актив на коротком сроке, и при необходимости можно остаться в минусе», — сказал Тумин.

Если человек потратил часть «подушки» на что-то неразумное, не стоит себя ругать, а приложить максимальные усилия для ее пополнения, посоветовал он.

«В создании „финподушки“ рекомендуем ориентироваться на комфортный уровень жизни на 3 месяца. Говорить о конкретных суммах не можем — кому-то достаточно 30 тыс. рублей, а кому-то и 100 тыс. мало», — резюмировал эксперт.