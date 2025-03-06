Россиянам ответили, почему на рынке нет российских тюльпанов к 8 Марта

Ботаник Абизов: после распада СССР в стране не осталось цветоводческих хозяйств

Ботаник Евгений Абизов рассказал, что у России не осталось альтернатив по закупке голландских тюльпанов на 8 Марта. Отечественное цветоводство уже давно находится в упадке, а для возрождения необходимо большое количество денег от государства, сообщает Инфо24 .

Как отметил эксперт, тепличные луковичные хозяйства ушли в упадок еще после развала СССР. Многие оставшиеся теплицы сейчас переоборудованы в более экономически эффективные единицы, например, для выращивания огурцов, томатов, так как спрос на цветы сезонный, а овощи важны всегда.

Страна долго импортировала цветы, луковицы и семена с упором на развитие нефтегазового сектора. В РФ на тот момент была сырьевая экономика и было принято решение в Колумбии покупать розу, а в Нидерландах — луковичные цветы.

«Что касается альтернативы — нужно развивать свое цветоводство, но это упирается во время и финансирование», — заявил Абизов.

В заключение специалист отметил, что в России цветоводство «запущено». Властям следует рассмотреть варианты выделения бюджетов для восстановления отрасли.