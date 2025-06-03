Россиянам ответили, куда лучше вложить деньги на летний период

Крупнейшие российские банки снизили ставки по вкладам в преддверии заседания Центробанка по ключевой ставке, запланированного на 6 июня. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев ответил, выгодно ли сейчас размещать деньги на банковских депозитах, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

«Мы должны реагировать не на слово „снизили“, а на величину, на сколько это произошло. Банки снизили ставки по вкладам максимум на 1-2 процентных пункта, и все равно остается очень высокая доходная ставка, с которой ничто не может конкурировать», — заявил экономит.

По мнению эксперта, наиболее выгодным, безрисковым и абсолютно гарантированным вложением без хлопот является вложение в банковскую сферу, то есть депозиты и вклады. Ставки по банковским вкладам особо снижаться не будут и останутся высокими минимум до конца лета. Согласно законам экономики, ЦБ не сможет опускать ключевую ставку темпом больше, чем 1/2% в месяц.

Беляев заявила, что на 3 месяца лета в любом случае останутся высокие ставки по банковским вкладам. По мнению эксперта, даже 15% и 12% — это высокая ставка, просто люди привыкли, что она держится на высоком уровне долго, а на самом деле она всегда была 5–7%. А, например, акции столько дохода не приносят.