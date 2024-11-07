Россиянам ответили, что означает для экономики страны приход Трампа к власти

Инвестор Коган: программы Трампа приведут к росту инфляции во всем мире

После результатов выборов в США доллар подрос почти на 2%, а биткоин достиг рекордных значений. Победа Дональда Трампа также способствовала росту российского фондового рынка. Инвестбанкир, автор Telegram-канала «Биткоган» Евгений Коган и доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов предположили, чего ждать экономике РФ после прихода республиканца к власти, сообщает Сноб .

Коган отметил, что ключевым вопросом остается, продолжит ли Трамп внешнеполитический курс демократов. Если он изменит его, это может ускорить деэскалацию напряженности, что уже подстегнуло оптимизм на финансовых рынках.

Однако стоит учитывать, что обещание Трампа увеличить экспорт нефти может привести к падению цен и, как следствие, снижению нефтегазовых доходов России, что негативно скажется на курсе рубля.

«Сейчас доллар более чем на 2% укрепляется относительно других валют, в том числе рубля. Есть опасения, что программы Трампа приведут к росту инфляционной составляющей во всем мире, следовательно, ФРС будет сложнее снижать ставку», — добавил эксперт.

По мнению Бадалова, рынки радуются экономической направленности предвыборной программы Трампа, которая обещает стабильность на сырьевых площадках. Однако никто не может предсказать, сдержит ли Трамп свои обещания.