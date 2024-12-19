Россиянам объяснили, почему продукты дорожают

Лектор российского общества «Знание», профессор, заместитель генерального директора АРФГ, эксперт «ПроФиТ» Ирина Маслова рассказала, что на стремительный рост цен на продукты в России влияет целое множество факторов, включая глобальные, национальные и сезонные причины, сообщает «ФедералПресс» .

Эксперт отметила, что в декабре наблюдается рост спроса на продукты питания, обусловленный подготовкой к новогодним праздникам. В это время люди традиционно закупают более дорогие и праздничные товары, такие как мясо, икра, сливочное масло и яйца.

Как следствие увеличения спроса цены на эти продукты поднимаются, так как поставщики и продавцы стараются извлечь выгоду из потребительского ажиотажа. Зимой ситуация усложняется еще и тем, что летние запасы товаров по более низким ценам исчерпаны, а стоимость хранения и доставки овощей и фруктов возрастает, что также сказывается на конечных ценах в магазинах.

Кроме того, Маслова подчеркнула, что инфляция оказывает существенное влияние на продовольственный сектор. Макроэкономические изменения, такие как рост цен на топливо и логистику, колебания курса рубля, увеличивают стоимость импортируемых ингредиентов и продуктов. Это также является значительным фактором, влияющим на цены в сфере продовольствия.

«Примечательно, что даже при укреплении рубля цены как правило остаются на прежнем уровне. К этому добавляются удорожание упаковки, удобрений, кормов и энергоресурсов, что особенно ощутимо для сезонных товаров и продуктов с коротким сроком хранения, например, яиц и масла», — добавила специалист.

Предновогодние акции и распродажи могут вводить в заблуждение покупателей, особенно когда речь идет о продуктах питания. Часто скидки на другие товары отвлекают внимание от повышения цен на еду, что делает ситуацию еще более сложной.

Важно понимать, что повышение цен на продукты питания является глобальной тенденцией, связанной с многими факторами, такими как увеличение затрат на производство, логистику и оплату труда. Это также связано с продолжающимися последствиями пандемии, которые влияют на цепочки поставок, и с климатическими проблемами, которые затрагивают сельское хозяйство, пояснила Маслова.

В таких условиях покупателям стоит быть более внимательными и аналитичными при совершении покупок, чтобы не попасть в ловушку маркетинговых уловок, и стараться сравнивать цены на продукты в разных магазинах, следить за изменениями цен в течение времени, заключила эксперт.