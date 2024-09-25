Россиянам назвали способ получения допдохода с помощью кредиток и депозитов

Суть этой практики, по словам эксперта, заключается в следующем: граждане пользуются беспроцентным периодом по кредитным картам для приобретения товаров, а полученные в результате этого средства размещают на накопительном счете, где они работают под проценты.

Когда наступает срок погашения задолженности по карте, деньги снимаются с накопительного вклада и человек остается без долга, но с процентными начислениями по депозиту.

«Главное тут — не промахнуться, не увлечься этой игрой и не забывать вовремя закрыть задолженность по карте. Если аккуратно пользоваться, то почему бы и нет», — отметил член экспертного совета института фондового рынка и управления Михаил Беляев.

Однако, по мнению экономиста, некоторым представителям банковской сферы, включая Центробанк, подобная практика не нравится. Они пытаются называть ее «потребительским экстремизмом», не считая это проявлением финансовой грамотности населения.