Россиянам назвали прибыльные сферы, в которые можно пойти после потери работы

Эксперт Семенова: после потери работы можно уйти на фриланс или открыть бизнес

К началу нового года многие профессионалы оказались вне работы, что связано с изменениями на международной арене. Специалисты, работающие в областях, напрямую зависящих от иностранных рынков, такие как финансисты, юристы, менеджеры и турагенты, почувствовали это в полной мере. Карьерный консультант Оксана Семенова заявила, что паниковать не стоит — вместо этого можно предпринять ряд шагов для адаптации к новым условиям.

Первым делом, по мнению Семеновой, необходимо оценить свои сильные стороны. Навыки, которые уже имеются, можно применить в новых сферах. Например, юрист может перейти на внутренний рынок, а менеджер проектов может заняться местными инициативами. Также существует возможность пройти курсы повышения квалификации — множество образовательных ресурсов предлагает доступные программы.

В случае, если текущая специализация становится неактуальной, стоит серьезно рассмотреть вариант переквалификации. Некоторые профессии требуют лишь небольшого времени на обучение основам. Семенова уверена, что потеря работы — это шанс начать новый, более интересный этап в жизни.

«Используйте социальные сети, профессиональные платформы и другие ресурсы, которые помогают находить вакансии и устанавливать деловые контакты», — рекомендовала эксперт в эфире радио Sputnik.

Фриланс, работа на удаленке становятся актуальными благодаря высоким возможностям заработка в таких областях, как дизайн, программирование и копирайтинг. Если есть идея, не стоит бояться попробовать открыть собственное дело.

Независимо от сложившейся ситуации, важно помнить, что помощь доступна через государственные программы, центры занятости и некоммерческие организации, готовые предложить поддержку и советы по трудоустройству.