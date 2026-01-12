Россиянам напомнили о снижении порога оплаты НДС при работе по УНС

В 2026 году в России начнет работать реформа налоговой системы, которая коснется и тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения (УСН), сообщает РБК .

Упрощенная система налогообложения представляет собой специальный налоговый режим, предназначенный для малого и среднего бизнеса. УСН позволяет заменить несколько обязательных платежей единым налогом, что значительно упрощая ведение отчетности.

Власти планируют поэтапно уменьшить верхний порог дохода, при достижении которого вступает в силу налог на добавленную стоимость (НДС). Так, в текущем году максимальный доход составит 20 млн рублей (сейчас — 60 млн рублей), в 2027 году — 15 млн рублей и в 2028 году — 10 млн рублей.

Кроме того, среди других поправок по УСН в этом году — расширение перечня затрат для учета на режиме «Доходы минус расходы»; ужесточение условий применения региональных пониженных ставок УСН; повышение лимитов по УСН и появление универсального бланка уведомлений по упрощенке.

