Увеличение ставки НДС, повышение МРОТ и призыв круглый год: что изменится в законах с 1 января 2026 года

НДС, МРОТ и призыв круглый год — что изменится в законах с 1 января 2026 года

В материале РИАМО читайте о том, что изменится в законах с 1 января 2026 года, на сколько повысят МРОТ и что значит круглогодичный призыв в армию.

Увеличение ставки НДС

Фото - © Олег Безруков / Фотобанк Лори

Закон № 425-ФЗ с 1 января 2026 года увеличивает базовую ставку НДС до 22%. При этом сохраняется льготная ставка 10% для социально значимых товаров: продуктов питания, лекарственных средств и медицинской продукции, товаров для детей и др. Также будет сохранена льгота по НДС для программ из единого реестра российского программного обеспечения.

Те, кто применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) и кто впервые становится плательщиками НДС, смогут выбрать либо общую ставку НДС 22%, либо специальные ставки: 5% — если годовой доход составляет от 20 миллионов до 272,5 миллионов рублей, или 7% — если доходы с начала года превысили 272,5 миллионов, но не достигли 490,5 миллионов рублей.

При этом общая ставка НДС 22% позволяет принимать к вычету налог, предъявленный продавцами, а специальные ставки для упрощенцев не дают возможности применять налоговые вычеты при расчете налога. Законом предусмотрены особые условия выбора ставок.

Кроме того, в качестве меры поддержки бизнеса будет действовать мораторий на привлечение к ответственности предпринимателей на УСН, если они впервые нарушили правила уплаты НДС в 2026 году.

Изменения в налогах на доходы физических лиц

Фото - © Денис Ларкин / Фотобанк Лори

Сейчас согласно пункту 3 статьи 217.1 Налогового кодекса РФ, собственник не платит НДФЛ при продаже жилья, если он владел им более пяти лет. Этот срок сокращается до трех лет, если имущество было получено по наследству или в дар от близкого родственника, приватизировано, перешло по договору ренты или было единственным жильем. Семьи с двумя и более детьми не платят НДФЛ при продаже жилья независимо от срока владения при соблюдении условий. С 1 января 2026 года льгота будет применяться независимо от возраста детей, если они признаны недееспособными. Кроме того, учитываются дети, которые на момент сделки еще не родились. То есть семья не должна платить НДФЛ, если второй и последующий ребенок родился после продажи квартиры, но до 30 апреля следующего года. Старое и новое жилье будут сравнивать либо по площади, либо по кадастровой стоимости.

С 1 января 2026 года минимальный срок владения недвижимостью должен быть непрерывным. То есть, если собственник владел жильем в течение пяти лет, потом продал, потом опять его купил, то срок владения будет отсчитываться с момента последней покупки.

С первого дня нового года доходы иностранных агентов будут облагаться НДФЛ по повышенной ставке в 30%. Также иноагентов лишили части налоговых льгот и вычетов — теперь для них НДФЛ будут облагаться:

доходы от продажи имущества, долей в уставном капитале, акций, паев и облигаций вне зависимости от срока владения;

стоимость имущества, полученного по наследству или в дар от физлиц, в том числе близких родственников;

долгосрочные сбережения и инвестиции — без права получить инвестиционные налоговые вычеты и вычеты на долгосрочные сбережения граждан.

Круглогодичный призыв в армию

Фото - © Медиасток.рф

По федеральному закону от 04.11.2025 № 412-ФЗ с 2026 года призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, будет проводиться с 1 января по 31 декабря, то есть круглогодично. Это значит, что теперь призывника могут вызвать на медосвидетельствование, заседание призывной комиссии и прочее в течение всего года. Отправлять к месту службы будут с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Кроме того, явиться по повестке в военкомат нужно в течение 30 дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Увеличение МРОТ, прожиточного минимума и пенсий

Фото - © Деньги/Медиасток.рф

По федеральному закону № 429-ФЗ от 28.11.2025 с 1 января 2026 года предусмотрено повышение минимального размера оплаты труда. Он составит 27 093 рубля в месяц. Размер МРОТ влияет на социальные выплаты, такие как больничные и декретные, зарплаты тоже должны рассчитываться исходя из новых значений. МРОТ теперь определяют как 48% от медианной зарплаты прошлого года. По данным Росстата, в 2024 году медианная заработная плата составила 56 443 рубля.

Кроме того, законом установлен прожиточный минимум, который теперь составит 18 939 рублей. Таким образом, прожиточный минимум увеличился на 6,8%. С учетом коэффициентов для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 20 644 рубля, для несовершеннолетних детей — 18 371 рубля, а для пенсионеров — 16 288 рублей.

С 1 января 2026 года минимальный доход для назначения единого пособия на детей и беременных женщин повысят с 4 до 8 МРОТ за 12 месяцев расчетного периода. Это изменение затрагивает каждого трудоспособного члена семьи, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Мера призвана повысить адресность поддержки и исключить получение пособий семьям с формально низким доходом, но без реальной нуждаемости. Теперь пособие назначат тем, у кого есть объективные причины отсутствия занятости и, соответственно, низкого уровня заработка.

Пенсии будут проиндексированы досрочно, вместо повышения в феврале и апреле, повышение пройдет с 1 января 2026 года. Страховые пенсии по старости вырастут на 7,6% (в среднем прибавка будет около двух тысяч рублей) и составит 27 100 рублей в месяц.

Больничные для самозанятых

Фото - © Александр Тараканов / Фотобанк Лори

Закон № 456-ФЗ от 15.12.2025 вводит эксперимент по добровольному страхованию на случай нетрудоспособности самозанятых до конца 2028 года. Самозанятые смогут оформлять оплачиваемые больничные, но для этого нужно зарегистрироваться в СФР и платить ежемесячные взносы. Страховые суммы — 35 тысяч рублей или 50 тысяч, которые будут повышать пропорционально увеличению МРОТ. Тариф взноса — 3,84% страховой суммы. Получать пособие можно будет спустя шесть месяцев уплаты взносов, а точный размер будет рассчитан, исходя из стажа и периода уплаты взносов.

Платные выписки из реестра транспортных средств

Фото - © Медиасток.рф

Согласно постановлению правительства РФ № 1840 от 20.11.2025, за сокращенную выписку из реестра транспортных средств нужно будет заплатить 200 рублей. Обращение за расширенным вариантом или за документом по владельцу останется бесплатным. Бумажные версии документов будут стоить от 20 до 400 рублей, в зависимости от вида. Сокращенную выписку могут получить все, а расширенную и по владельцу — только лица из спецперечня.

Кадастровую оценку будет проводить Национальная система пространственных данных

Фото - © Freepik.com

Согласно закону № 243-ФЗ от 23.07.2025, с 1 января 2026 года кадастровая оценка недвижимости, за исключением городов федерального значения, будет проводиться только с использованием Национальной системы пространственных данных (НСПД).

Мера повысит прозрачность расчетов и снизит количество судебных споров.