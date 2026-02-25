Россиянам дали совет по хранению денег после снижения ставок по депозитам

В России средние проценты по рублевым депозитам достигли минимума за последние два года, как следует из данных индекса финансового маркетплейса «Финуслуги». Ряд аналитиков полагает, что такое падение ставок говорит о том, что рынок считает этап сверхжесткой денежно-кредитной политики (ДКП) завершенным. Эксперты дали россиянам совет, как и где хранить свои сбережения, сообщает Общественное Телевидение России .

В настоящее время доходность краткосрочных вкладов (до трех месяцев) составляет около 14,2% годовых — это самый низкий показатель с конца 2023 года. Для полугодовых депозитов ставки еще меньше — порядка 13,87%, а годовые вклады предлагаются под 12,75%. Аналогичные значения последний раз наблюдались в начале 2024 года.

Однако, по мнению доцента Финансового университета Михаила Хачатуряна, преждевременно говорить об устойчивой тенденции к смягчению политики ЦБ. Этой позиции придерживается и доцент РГУС Инна Литвиненко. Она отмечает, что денежно-кредитная политика остается жесткой, обращая внимание на лишь полпроцентное снижение ключевой ставки на последнем заседании регулятора.

Для того чтобы закрепить приемлемую доходность, финансовые консультанты советуют обратить внимание на долгосрочные депозиты. На текущий момент средняя ставка по годовым вкладам находится на уровне 12,79%, а на срок от полутора до трех лет — в диапазоне 10,61–11,40%. Как считает аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева, размещение части средств на несколько лет позволит зафиксировать относительно высокий уровень дохода.

Но здесь существует важное условие: если денежно-кредитная политика будет и дальше смягчаться, долгосрочные вклады могут превратиться лишь в инструмент сохранения средств, а не их приумножения, предупреждает Хачатурян. По его словам, такие депозиты позволят, как минимум, не отстать от текущей инфляции.

Литвиненко рекомендует открывать долгосрочные вклады на сумму до 1,4 миллиона рублей, поскольку эти средства защищены системой страхования. Размещать на депозитах больше этой суммы, по ее мнению, не имеет смысла.

