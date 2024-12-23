Россиян предупредили об опасности новых «беспроцентных» микрозаймов

Микрофинансовые организации начали использовать для привлечения новых клиентов так называемые «беспроцентные» займы, которые на самом деле могут обойтись дороже обычных кредитов, сообщает газета «Известия» .

Новая схема стала активно использоваться после того, как Центробанк в этом установил более строгие лимиты по выдаче займов клиентам с уже имеющимися долгами, отмечается в сообщении.

Как выяснили волонтеры проекта «За права заемщиков» Народного фронта, МФО вводят клиентов в заблуждение, предлагая «беспроцентные» займы. Так, заемщикам обещают выдать сумму в размере не более 30 тысяч рублей онлайн сроком до месяца, а чаще всего деньги выдаются на неделю, при этом беспроцентный период погашения составляет всего три-четыре дня. Если же человек не успеет погасить весь долг в этот льготный период, тогда начисляются проценты, причем и на «беспроцентный» период тоже.

«Если в продукте заложены проценты, то он по определению не может называться бесплатным», — отметила руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Уловка новой схемы заключается в том, что комиссия за погашение займа через личный кабинет составляет 6-8%, если же гасить бесплатно банковским переводом или через Почту России, деньги могут идти от трех до пяти рабочих дней. То есть заемщик рискует не уложиться в беспроцентный период.

«Очень сложно успеть погасить заем на семь дней в льготный период, который составляет три-четыре дня, если перевод идет три-пять дней», — объяснила Лазарева. То есть условия априори невыполнимы.

В одной из организаций МФО подтвердили, что комиссия за перевод в личном кабинете может достигать 8%Ю, но всегда предусмотрены бесплатные способы погашения. А то, что перевод будет идти дольше, чем предусмотрено «беспроцентным» периодом, видимо — уже проблема клиента.

По словам правозащитницы, комиссии МФО просто «грабительские», при этом клиентов об этом не предупреждают в рекламе или описании продукта на сайте, договоры зачастую кредиторы не читают, а выясняется все уже по факту.

Хотя формально МФО закон не нарушают и все прописано в условиях договора с клиентом, но такой подход, по мнению правозащитников, идет в разрез с духом закона о потребительских кредитах — информация не предоставляется в доступной и понятной форме.