Россиян предупредили о росте стоимости курицы

Тушка бройлера снова подорожала после заметного снижения цен. Стоимость курицы впервые с конца июля превысила показатель прошлого года на 9%, сообщает радио «Говорит Москва» .

Оптовики предупредили россиян о росте стоимости тушки бройлера. Производители связывают это с дополнительными издержками. В частности цена на курицу растет из-за подорожания кормов.

Оптовая стоимость за килограмм мяса птицы по состоянию на 1 декабря составляла 195 рублей. Рост цены за неделю был 4%.

В Минсельхозе отметили, что ситуация с ценами на мясо птицы сейчас стабильная. В ведомстве добавили, что курица стоит на данный момент дешевле, чем в прошлом году, на 5,3%.

Ранее курица была названа одним из самых дешевеющих продуктов в РФ в ноябре. Цены на нее заметно уменьшились в 18 регионах страны. На первом месте среди самых дешевеющих продуктов — гречка.