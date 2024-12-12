Россиян предупредили о росте стоимости курицы
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
Тушка бройлера снова подорожала после заметного снижения цен. Стоимость курицы впервые с конца июля превысила показатель прошлого года на 9%, сообщает радио «Говорит Москва».
Оптовики предупредили россиян о росте стоимости тушки бройлера. Производители связывают это с дополнительными издержками. В частности цена на курицу растет из-за подорожания кормов.
Оптовая стоимость за килограмм мяса птицы по состоянию на 1 декабря составляла 195 рублей. Рост цены за неделю был 4%.
В Минсельхозе отметили, что ситуация с ценами на мясо птицы сейчас стабильная. В ведомстве добавили, что курица стоит на данный момент дешевле, чем в прошлом году, на 5,3%.
Ранее курица была названа одним из самых дешевеющих продуктов в РФ в ноябре. Цены на нее заметно уменьшились в 18 регионах страны. На первом месте среди самых дешевеющих продуктов — гречка.