Гречка оказалась самым дешевеющим продуктом в российских регионах

Стоимость гречки за год заметно снизилась в 33 регионах РФ. Она стала самым дешевеющим продуктом в октябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЕМИСС.

Самый сильный спад цен на гречку был в Омской области. Там она подешевела на 22%. Цены на гречку снизились на 21% в Бурятии, на 20% — в Забайкальском крае, на 19% — в Севастополе и Тыве.

Кроме того, в 18 регионах страны подешевела курица. Цены на нее уменьшились на 21% в Пензенской области, на 18% — в Нижегородской области и Марий Эле, на 17% — Самарской и Ростовской областях.

Тройку лидеров в рейтинге самых дешевеющих продуктов замыкают мороженые кальмары. Стоимость на них уменьшилась в 13 регионах. В том числе мороженые кальмары подешевели на 25% в Тамбовской области, на 23% — в Крыму.

Продуктом, который наиболее подорожал, назвали картофель. Цены на него выросли в 54 российских субъектах. Сильнее всего картофель подорожал в Липецкой и Воронежской областях. Там цены на него увеличились в 2,5 раза.

В РФ также увеличилась стоимость красной икры, сливочного масла, шоколада.

Ранее стало известно, что годовая инфляция в России с 19 по 25 ноября ускорилась до 8,78%. За этот период цены выросли на 0,36%.