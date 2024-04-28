Россия заняла около трети мирового рынка по поставкам урана

Россия в 2023 году поставила на внешний рынок урана на 2,7 млрд долларов

По итогам прошлого года Россия заняла треть мирового рынка, экспортировав обогащенного урана на 2,7 млрд долларов, сообщает «АБН 24» .

По данным национальных статслужб и платформы ООН Comtrade, в 2023 году страны экспортировали на мировые рынки обогащенного урана на 9,1 млрд долларов. Это на 31% превышает показатель 2022 года

Вторую строчку заняла Франция, поставки которой составили до 1,85 млрд долларов (+49% по сравнению с 2022 годом). Замкнула топ-3 Великобритания с экспортом обогащенного урана как минимум на 1,6 млрд долларов.

Ранее стало известно, что США и Китай стали главными покупателями российского урана в 2023 году. При этом Вашингтон сместил Пекин с первого места.