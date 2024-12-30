Россия выделит для помощи Абхазии в 2025 году 5,2 млрд рублей
В новом году Россия окажет финансовую помощь Абхазии в размере 5,2 млрд рублей. Большую часть этих средств потратят на социально-экономические нужды страны, об этом сообщил и. о. министра финансов Абхазии Владимир Делба, пишет РИА Новости.
По словам Делбы, меньшую часть российской финансовой помощи планируют направить на софинансирование зарплаты сотрудников бюджетной сферы. О какой именно части от 5,2 млрд рублей идет речь, не уточняется.
С 1 сентября 2024 года в Абхазию из России прекратились социальные дотации, а электроснабжение перевели на платную основу. Москва была вынуждена пересмотреть формат поддержки республики в связи с тем, что Абхазия не выполнила свои обещания по согласованию законов с российским законодательством.
Впрочем, в конце декабря ситуация частично изменилась — российская сторона запустила программу гуманитарных поставок электроэнергии. Согласно планам, объем этих поставок должен составить более 320 миллионов киловатт-часов.