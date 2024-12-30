Россия выделит для помощи Абхазии в 2025 году 5,2 млрд рублей

В новом году Россия окажет финансовую помощь Абхазии в размере 5,2 млрд рублей. Большую часть этих средств потратят на социально-экономические нужды страны, об этом сообщил и. о. министра финансов Абхазии Владимир Делба, пишет РИА Новости .

По словам Делбы, меньшую часть российской финансовой помощи планируют направить на софинансирование зарплаты сотрудников бюджетной сферы. О какой именно части от 5,2 млрд рублей идет речь, не уточняется.

С 1 сентября 2024 года в Абхазию из России прекратились социальные дотации, а электроснабжение перевели на платную основу. Москва была вынуждена пересмотреть формат поддержки республики в связи с тем, что Абхазия не выполнила свои обещания по согласованию законов с российским законодательством.

Впрочем, в конце декабря ситуация частично изменилась — российская сторона запустила программу гуманитарных поставок электроэнергии. Согласно планам, объем этих поставок должен составить более 320 миллионов киловатт-часов.