Россия начала гуманитарную поставку 327 млн кВт/ч электроэнергии Абхазии

РФ начала гуманитарную поставку электричества в Абхазию. Ограничение в количестве поставляемого ресурса — 327 млн киловатт-часов, рассказал министр энергетики и транспорта республики Джансух Нанба, сообщает РИА Новости .

В компании «Черноморэнерго» отметили, что такого количества электричества хватит на ближайшие пару месяцев. При этом свет в республике отключают на четыре часа в день — по два утром и по столько же днем.

В Абхазии регулярно возникает дефицит электричества. Чтобы сэкономить электричество, проводятся веерные отключения.

Россия начала поставлять Абхазии электричество после того, как исполняющий обязанности президента республики Бадра Гунба попросил о гуманитарной помощи.