Россия временно перестала продавать США обогащенный уран

Правительство России ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Исключения составят поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, сообщает пресс-служба кабмина.

В подписанном постановлении говорится о запрете на экспорт обогащенного урана в США, а также по внешнеторговым договорам, заключенным с состоящими в американской юрисдикции лицами.

Решение приняли по указанию президента России Владимира Путина. Такой шаг объяснили ответом на действия США, которые ввели на 2024–2027 годы ограничение на импорт урановой продукции из РФ и запрет на соответствующий импорт, который вступит в силу в 2028 году.

Между тем Россия готовится нарастить долю своего угля на международном рынке до 30% к 2050 году.

