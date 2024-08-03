Россия вошла в топ-3 крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на жителя

В текущем году Российская Федерация вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем госдолга на душу населения. По итогам I полугодия средний уровень долга правительства на жителя страны составил 2076 доллара, сообщает РИА Новости .

Согласно данным стран G20, средний уровень долга центрального правительства на душу населения среди государств «Большой двадцатки» составляет 23,6 тыс. долларов. При этом лишь у 6 стран-участниц объединения показатель превышает данный уровень.

Наименьшая суверенная задолженность на душу населения у Индии (1316 долларов) и Индонезии (1747 долларов). Замкнула топ-3 Россия, в которой в I полугодии 2024 года показатель составил 2076 долларов.

США продолжают оставаться антилидером среди крупнейших экономик мира по объему госдолга на душу населения. В текущем году он составил 104,5 тыс. долларов на человека. Американский показатель в 80 раз превышает индийский и в 50 — российский.

Ранее Минфин РФ призвал страны G20 вместе предотвращать долговой кризис в мире. По словам замминистра финансов России Ивана Чебескова, ситуация с растущими государственными долгами в мире ухудшается.