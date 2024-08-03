Россия вошла в топ-3 крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на жителя
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В текущем году Российская Федерация вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем госдолга на душу населения. По итогам I полугодия средний уровень долга правительства на жителя страны составил 2076 доллара, сообщает РИА Новости.
Согласно данным стран G20, средний уровень долга центрального правительства на душу населения среди государств «Большой двадцатки» составляет 23,6 тыс. долларов. При этом лишь у 6 стран-участниц объединения показатель превышает данный уровень.
Наименьшая суверенная задолженность на душу населения у Индии (1316 долларов) и Индонезии (1747 долларов). Замкнула топ-3 Россия, в которой в I полугодии 2024 года показатель составил 2076 долларов.
США продолжают оставаться антилидером среди крупнейших экономик мира по объему госдолга на душу населения. В текущем году он составил 104,5 тыс. долларов на человека. Американский показатель в 80 раз превышает индийский и в 50 — российский.
Ранее Минфин РФ призвал страны G20 вместе предотвращать долговой кризис в мире. По словам замминистра финансов России Ивана Чебескова, ситуация с растущими государственными долгами в мире ухудшается.