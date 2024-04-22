Россия вошла в топ-20 стран с наименьшей стоимостью бензина

Замруководителя Роскачества Елена Саратцева на форуме «Иннопром. Центральная Азия» заявила, что Россия заняла 17 место в топ-20 мировых стран с наименьшей стоимостью бензина. Средняя цена за литр в стране составляет 55,2 рубля, сообщает «Прайм» .

«Россия вошла в двадцатку стран по доступности топлива для населения», — сказала Саратцева.

На первой строчке рейтинга с ценой 2,5 рубля за литр бензина расположился Иран, следом идут Ливия — 2,7 рубля и Венесуэла — 3,1 рубля. Также в топ-20 вошли Алжир и Кувейт со средней стоимостью литра бензина в 30,3 рубля. Россия заняла в рейтинге 17 место. Средняя стоимость литра бензина в стране в январе составляла 55,2 рубля.

При этом самый дорогой литр бензина зафиксирован в Гонконге — 274,9 рубля, Монако и Исландии — 205,5 рубля, Дании — 187,8 рубля и Нидерландах — 184,9 рубля.

Ранее стало известно, что правительство РФ среди комплекса мер, призванных не допустить дефицита бензина в стране в преддверие высокого сезона, рассматривает возможность снижения требований к качеству топлива. Почему снижение качества бензина не решит проблем с его дефицитом в РФ, читайте в материале РИАМО.