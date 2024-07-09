Россия вдвое увеличила объем поставок нефти в Индию

Новак: поставки нефти из РФ в Индию в 2023 году выросли до 90 млн тонн

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что по итогам прошлого года поставки российской нефти в Индию выросли вдвое и составили около 90 млн тонн.

Фрагмент интервью с российским вице-премьером журналист и ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

«Индия стала первым рынком. Хочу отметить, что в энергетической сфере на сегодняшний день для нас Индия является одним из ключевых партнеров», — сказал Новак.

Он почеркнул, что в 2023 году поставки российской нефти выросли в 2 раза по сравнению с 2022 годом и составили 40% всей потребности Индии. В 2021 году показатель составлял лишь 5 млн тонн.

«Если с 2021 годом сравнивать, то рост почти в 20 раз», — заключил Новак.

Ранее стало известно, что в Индии зафиксировали рекордный объем в 1,6 млн баррелей в сутки ввезенной российской нефти Urals. При этом поставки нефти из Саудовской Аравии упали до 430 тыс. барр./с.