Россия в феврале нарастила поставки кальмаров в Японию

В феврале 2026 года объемы экспорта кальмаров из России в Японию увеличились более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, достигнув 1,2 миллиона долларов США, сообщает РИА Новости .

В конце зимы на долю России пришлось примерно 4% японского импорта данного морепродукта. Основными же поставщиками кальмаров для Японии остаются Китай, Таиланд и Индонезия.

В то же время, февральские поставки морских ежей, по которым Россия ранее неоднократно устанавливала рекордные экспортные показатели в Японию, выросли на 14% в годовом исчислении, составив 8,85 миллиона долларов. Однако в месячном выражении был зафиксирован незначительный спад объемов на 5,6%.

