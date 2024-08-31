Россия в 2,5 раза нарастила поставки нефтепродуктов в Индию

Россия в июне нарастила поставки нефтепродуктов в Индию в 2,5 раза в годовом выражении — до 240 млн долларов. При этом объемы поставок за первое полугодие снизились на 21%, сообщает РИА Новости .

По итогам 2023 года поставки нефтепродуктов в Индию составили 4,5 млрд долларов. В итоге Россия стала главным поставщиком сырья в страну с долей в 28,6%.

На втором месте в рейтинге основных импортеров оказались ОАЭ с долей 21,6% (181,4 млн долларов), а на третьем — Южная Корея с долей в 15,3% (128,5 млн долларов). Также в десятку входят Ирак, Кувейт, Сингапур, Саудовская Аравия, США, Катар и Малайзия.

Росстат на основании решения правительства РФ больше не публикует данные о производстве нефтепродуктов в России. При этом публикация динамики производства кокса и нефтепродуктов по месяцам будет продолжена.