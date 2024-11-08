Россия увеличила поставки чая и сладостей в Казахстан на 3%
Россия в 2024 году увеличила объем поставок чая и различных сладостей в Казахстан на 3%. Было продано товаров на сумму 338 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты, сделанные на основе данных статистической службы страны-партнера.
В период с января по август Астана купила у Москвы больше всего тростникового сахара. Сумма сделки составила 162,5 млн долларов.
Астана активно приобретала у Москвы шоколад. Его было куплено на 118,8 млн долларов.
Москва также продала Астане большой объем кондитерских изделий и чая. Товаров первого типа было поставлено на 46,9 млн, а второго — на 9,8 млн долларов.
Ранее сообщалось, что Грузия увеличила импорт природного газа из России. За первые девять месяцев 2024 года она купила ресурс на сумму 90,1 млн долларов.