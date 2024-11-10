Россия увеличила экспорт шоколада в США в 3,5 раза

Поставки шоколада из РФ в США выросли в 3,5 раза за 9 месяцев

Из данных американской статслужбы следует, что Россия в 3,5 раза увеличила поставки шоколада в США за девять месяцев этого года. Их оценили в 1,7 млн долларов по сравнению с 488,5 тыс. долларов за аналогичный период прошлого года, сообщает РИА Новости .

Всего за девять месяцев Россия поставила в другие страны 61 тыс. тонн шоколада на сумму 191 млн долларов. При этом США являются крупнейшим покупателем шоколада в мире. В этом году американские компании стали закупать этого продукта на 20% больше.

Больше всего шоколада в США поставляет Канада. Также выросли поставки из Мексики и Бельгии. Затем следует Германия, а замыкает пятерку рейтинга Польша.

Также в 2024 году Россия увеличила объем поставок чая и различных сладостей в Казахстан на 3%. Было продано товаров на сумму 338 млн долларов.