Россия усилила давление на польский рынок зерна из-за рекордного урожая

Польские фермеры столкнулись с убытками из-за рекордного урожая зерна в России, которая заняла ключевые позиции на мировом рынке и снизила цены, сообщает АБН24 .

Польские аграрии испытывают серьезные трудности на фоне рекордного урожая зерна в России. По данным варшавского издания Super Biznes, российские поставки вытесняют европейских экспортеров и сдерживают рост цен на зерно в Европе.

Журналисты отмечают, что из-за низких цен польские фермеры едва покрывают производственные расходы. Причиной этого стало активное присутствие России на мировом рынке и благоприятный прогноз по урожаю — Минсельхоз РФ оценивает сбор зерна в 135 млн тонн, из которых 88–90 млн тонн приходится на пшеницу.

«РФ с рекордным урожаем пшеницы захватывает ключевые рынки и блокирует рост цен в Европе», — пишут авторы Super Biznes.

Польские аналитики подчеркивают, что Россия укрепляет свои позиции на рынках, ранее принадлежавших европейским экспортерам. Ярким примером стала Саудовская Аравия, которая теперь почти полностью закупает пшеницу у российских поставщиков, хотя еще несколько лет назад была одним из главных покупателей польского зерна.

Ситуация вызывает обеспокоенность в Польше, где отмечают, что дальнейшее усиление позиций России может привести к еще большим убыткам для европейских фермеров.

