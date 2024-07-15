РФ стала главным поставщиком гороха в Индию, увеличив экспорт этого вида бобовых данную страну в мае в 1,4 раза, сообщает РИА Новости .

С 2020 года Индия приостанавливала поставки гороха на свою территорию. В декабре 2023 года страна, пытаясь снизить цены на зернобобовые, разрешила беспошлинный импорт гороха вплоть до 30 июня 2024 года.

В Индию в мае от российских компаний поступило 180,3 тыс. тонн гороха на 86 млн долларов. Это в 1,4 раза больше, чем в апреле, как в физическом, так и в денежном выражении.

Таким образом, Россия стала главным экспортером гороха в Индию в мае, заполнив 61% местного рынка. Также индийский импорт включил в себя поставки из Турции, Испании и Канады.

Ранее стало известно, что РФ начала экспортировать уголь в две новые страны — Катар и Мозамбик. Также возобновились отгрузки в Танзанию и Тунис.