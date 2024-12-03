Россия стала чаще закупать лекарства у Японии

Россия в октябре 2024 года по сравнению с сентябрем нарастила покупки лекарств у Японии в 9 раз — до 10,17 млн долларов, пишет РИА Новости .

Эта динамика еще не говорит о годовом рекорде — поставки в августе были в 1,5 раза выше.

Всего в середине осени Япония продала зарубежным покупателям лекарств на 425,7 млн долларов. Причем на долю США пришлось 49% всего экспорта.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию, оборот платежей в онлайн-магазинах биологически активных добавок и спортивного питания с 1 января по 20 ноября 2024 года увеличился на 48% по сравнению с прошлым годом.