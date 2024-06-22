Россия снова начала поставлять в Китай свинину

Китай впервые за долгое время купил у России партию свинины на 677 тыс долларов

В сентябре 2023 года Китай отменил ограничения по африканской чуме свиней, которые действовали в отношении России с 2008 года, с этого периода Пекин купил у Москвы первую партию мяса на 677 тыс. долларов, сообщает РИА Новости .

В апреле 2024 года Россельхознадзор сообщил, что Китай получил первую российскую партию свинины спустя долгое время, никаких проблем с данной продукцией не возникло. Тогда Пекин сделал закупку всего на 953 доллара, а уже в следующем месяце купил партию на 677 тыс. долларов.

В рамках Петербургского международного экономического форума глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что, по данным на 2 июня, Китай купил 4,26 тыс. тонн свинины. До конца года этот показатель может вырасти до 100 тыс. тонн.

Ранее Китай купил у России партию бурого угля на рекордную сумму. Продажа на сумму 53 млн долларов состоялась впервые за 2 года.