сегодня в 22:16

Россия снизила нефтегазовые доходы на 23,8% в 2025 году

Поступления от нефтегазового сектора в российский бюджет в 2025 году сократились на 23,8% относительно предыдущего года, достигнув отметки в 8,477 триллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство финансов России.

Для сравнения, в 2024 году данный показатель был равен 11,131 триллиона рублей.

В декабре того же года доходы России от нефти и газа уменьшились на 43,3% в годовом исчислении, составив 447,8 миллиарда рублей.

В сопоставлении с ноябрьскими данными наблюдалось снижение этого показателя на 15,7%, до тех же 447,8 миллиарда рублей.

В декабре 2025 года сообщалось, что страны G7 и Евросоюз вели переговоры на тему отказа от ограничений цен на российскую нефть.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.