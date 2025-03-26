Россия снизила экспорт электроэнергии с начала 2025 года

Россия продолжает тенденцию прошлого года и снижает экспорт электроэнергии. С начала 2025 года падают и поставки в Китай, которые и так стали рекордно низкими, сообщает «Коммерсант» .

За январь–февраль экспорт электроэнергии в КНР сократился на 18% (до 130 млн кВт/ч), стоимость поставок — на 20% (до 5,92 млн долларов). Последние доступные данные по Казахстану — за январь. Согласно статистике, в республике поставки снизились до 253,5 млн кВт/ч. Год к году поставки сократились на 28%.

По информации оператора экспорта-импорта электроэнергии в РФ «Интер РАО», по итогам прошлого года экспорт электроэнергии из страны упал на 17,6% — до 8,53 млрд кВт/ч. В основном это связано с сокращением экспорта в Китай — на 70%.

Ранее сообщалось, что в первую декаду марта доходность экспорта коксующегося угля выросла, но в середине месяца она показала обратный результат, упав на 7–10% за неделю. Такая ситуация сложилась из-за ослабления рубля и снижения мировых цен.