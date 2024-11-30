Россия снимает запрет на экспорт бензина для производителей

Российское правительство своим постановлением снимает запрет на экспорт бензина для отечественных производителей нефтепродуктов. При этом введенный до конца текущего года запрет для других поставщиков продлен до конце января 2025 года, сообщает «Интерфакс» .

«Соответствующее постановление правительства РФ подписано», — говорится в сообщении.

Меры были предприняты с целью обеспечения устойчивости внутреннего рынка топлива, поддержки нефтеперерабатывающей промышленности и борьбы с нелегальным вывозом бензина за границу.

Временный запрет на экспорт всех видов бензина из РФ действовал с 1 сентября по 31 декабря 2024 года. Исключением были поставки в государства ЕАЭС с межправительственными соглашениями. При этом поставки предназначались лишь для производителей, которые переработали более 1 млн тонн нефти в 2022 году.

Ранее гендиректор маркетплейса нефтепродуктов Open Oil Market Сергей Терешкин объяснил, почему в России дорожает бензин.