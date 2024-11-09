Гендиректор маркетплейса нефтепродуктов объяснил, почему в РФ дорожает бензин

Терешкин: цену бензина в РФ будут сдерживать для получения разрешения на экспорт

Энергетические компании будут пытаться сдерживать стоимость топлива в РФ. Так они попытаются заполучить разрешение на экспорт за границу, рассказал РИА Новости генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов Open Oil Market (резидент «Сколково») Сергей Терешкин.

В среднем стоимость бензина в период с 28 октября по 5 ноября увеличилась на 0,19%. Один литр стоит 59,19 рублей.

Терешкин считает, что в ноябре и декабре стоимость бензина так стремительно расти, как летом, не будет. В связи с этим энергетические компании планируют пытаться сдержать цены. В этом случае им могут разрешить экспортировать топливо.

Одна из причин, почему дорожает топливо — простои на нефтеперерабатывающих заводах. Они у многих компаний вынужденные. Издержки растут, поэтому дорожают и оптовые цены.

В РФ с 1 марта работает запрет на продажу бензина за границу. Реализовывать топливо можно только в ЕАЭС.

Ранее портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин заявил, что стоимость бензина до конца 2024 года будет увеличиваться в соответствии с инфляцией. Дешеветь топливо вряд ли будет.