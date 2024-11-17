Россия резко нарастила импорт яблок из-за майских холодов

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Comtrade: Россия в 1,7 раз увеличила импорт яблок после заморозок в мае

Из-за холодов в последний месяц весны Россия вынуждена была начать приобретать большее количество яблок у других государств. Объемы поставок с мая по ноябрь 2024 года увеличились в 1,7 раз у новых продавцов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные государственных статистических служб и платформы ООН Comtrade.

Больше всех импорт яблок вырос из Китая. Он стал больше в 3,8 раза — 14,59 тыс. тонн.

В 2,6 раз увеличился импорт Россией яблок из Турции. Показатель увеличился до 22,49 тыс. тонн.

Также вырос в 2,3 раза импорт Россией яблок из ЮАР. Показатель составляет 22,62 тыс. тонн.

Ранее в июне импорт яблок в Россию вырастал почти в два раза. В 2023 году такого не было.