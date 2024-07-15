Россельхознадзор: импорт яблок в РФ увеличился в июне почти в 2 раза

В Россию стали завозить больше яблок, импорт этих фруктов увеличился почти в два раза по сравнению с июнем прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

Поставки яблок в Россию в июне 2024 года достигли 42 тыс. тонн. Это больше, чем в том же месяце прошлого года в 1,8 раза.

Поставки фрукта осуществляются преимущественно из Сербии, Турции, ЮАР, Узбекистана и Китая.

Одним из главных поставщиков считается Турция, откуда в июне было ввезено в Россию 9,7 тыс. тонн яблок.

Ранее в Россельхознадзоре отметили, что в РФ не прогнозируется рост цен на яблоки на фоне снижения урожайности из-за заморозков. Потребитель не увидит повышения стоимости на фрукт, так как все будет замещено поставками из других стан.