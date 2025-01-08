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Россия продала Западу шоколада на полмиллиарда долларов в 2024 году

РФ за период с января по сентябрь 2024 года продала в иностранные государства шоколада на сумму не менее 500 млн долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

Первой по продаже шоколада в 2024 году стала ФРГ — страна продала шоколада на 5,01 млрд. На втором месте Бельгия (3,16 млрд), а на третьем Польша (2,35 млрд).

Россия в рейтинге 15-я.

Ранее сообщалось, что шоколад может подорожать. Выросла цена на какао-бобы.