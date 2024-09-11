Россия потребовала от Бангладеш вернуть 630 млн долларов по кредиту на АЭС

Российская корпорация ВЭБ.РФ потребовала от Бангладеш выплатить 630 млн долларов процентов по кредиту на строительство АЭС «Руппур». Отдать долги республика должна до 15 сентября, сообщает «Лента.ру» .

21 августа госкорпорация направила письмо в Управление экономических отношений. В документе указано, что платежи необходимо перевести в долларах или юанях. Средства нужно зачислить на депозит в отделение Bank of China в Шанхае.

В Бангладеш объяснили, что задержки платежей связаны с американскими санкциями против российских банков, а также отсутствием платежных каналов. В Sonali Bank отметили, что отправили средства на эксроу-счет, но они не пошли дальше.

Сложившаяся ситуация может помешать в переговорах о продлении кредита еще на два года. Более того, нарушение требований может привести к штрафам.

Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Иван Кузменкин отметил, что какого-либо разрыва внешнеэкономических отношений между Россией и Бангладеш при приходе новой власти в этой стране не ожидается. Сотрудничество с РФ будет положительно влиять на благополучие граждан республики.