Политолог Кузменкин: отношения России и Бангладеш не изменятся с приходом новой власти

Какого-либо разрыва внешнеэкономических отношений между Россией и Бангладеш при приходе новой власти в этой стране не ожидается, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Иван Кузменкин.

После массовых беспорядков в Бангладеш было принято решение по передаче власти военным и лидерам оппозиционных партий страны. Возглавит временное правительство страны нобелевский лауреат Мухаммад Юнус. При предыдущем кабмине у Бангладеш с Россией было выстроено эффективное экономическое сотрудничество, и со сменой власти возникает закономерный вопрос: будет ли оно продолжено?

«Каких-либо адекватных оснований для разрыва внешнеэкономических отношений с Москвой я выделить не могу. Для Бангладеш Россия — импортер дешевой провизии (пшеницы) и электроэнергии. Так, в 2023 году в эту страну нами было поставлено 2,7 млн тонн пшеницы, что вносит значительный вклад в продовольственную безопасность Бангладеш», — отметил Кузменкин.

Что касается электроэнергии, то можно сказать, что российский проект АЭС «Руппур» однозначно будет введен в эксплуатацию, так как южноазиатская страна катастрофически нуждается в повышении качества электроснабжения. Информация о продолжении реализации проекта сегодня была подтверждена «Росатомом», добавил эксперт.

«Хочу отметить, что при любой власти сотрудничество с Россией будет положительно влиять на благополучие граждан Бангладеш. При этом все же стоит подождать результатов легитимных выборов в Народной Республике, и уже после них говорить об объемах дальнейшего экономического сотрудничества», — резюмировал политолог.