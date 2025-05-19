Россия получила первый суверенный рейтинг за рубежом с начала СВО

Китайское агентство China Chengxin International Credit Rating CCXI повысило кредитный рейтинг России до ВВВ+g со стабильным прогнозом. Это произошло впервые с начала спецоперации, сообщает «Взгляд» со ссылкой на «Ведомости» .

Это первый суверенный рейтинг РФ, выданный иностранным агентством. Оценка отражает финансовую и экономическую устойчивость страны и средний уровень риска дефолта.

В китайском агентстве подчеркнули, что экономика России остается устойчивой к внешним шокам, а также адаптируется к новым санкциям. Обратили внимание и на осмотрительную денежно-кредитную политику властей.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз подготовил новый пакет санкций против России и примет его 20 мая. При этом, по мнению западных аналитиков, Евросоюз практически исчерпал свои возможности давления на российскую экономику.