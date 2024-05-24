Россия переориентирует несырьевой экспорт на дружественные страны

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Несырьевой экспорт РФ перенаправят в страны Латинской Америки и Африки

Правительство России намерено продлить до 2030 года нацпроект «Международная кооперация и экспорт». В новой версии документа РФ нацелена на переориентацию несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) на дружественные страны Африки и Латинской Америки, сообщает газета «Известия» .

Согласно прогнозу, ННЭ к 2030 году должен вырасти до 248 млрд долларов. Среди перспективных направлений — страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Также Минпромторг обозначил основные задачи, которые стоят перед властями. Первостепенное — это запуск новых инструментов поддержки экспортеров. Речь идет о создании промышленных парков, транспортно-логистических узлов и другой инфраструктуры.

По итогам прошлого года поставки несырьевой неэнергетической продукции из Москвы в Китай увеличились на 32%. Согласно поручению мэра столицы Сергея Собянина, экспортеры получают от города всю необходимую поддержку.