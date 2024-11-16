Россия ожидает рост ВВП на 3,9 процента по итогам года

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил о росте ВВП на 3,9 процента в 2024 году, пишет РИА Новости .

«Темпы роста ВВП в странах АТЭС превышают среднемировой уровень», — отметил он.

Оверчук подчеркнул, что это результат комплекса применяемых политик в сфере финансов, в развитии инфраструктуры, цифровизации, построении экономики знаний, повышении уровня образования населения.

«Все эти меры в комплексе дают тот результат, который мы сегодня видим здесь, в странах региона», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в докладе Еврокомиссии улучшен прогноз по росту российского ВВП в 2024 году, организация ожидает увеличения показателя на 3,5%, а не на 2,9%, как было весной.