Еврокомиссия улучшила прогнозы по росту ВВП в России на 2024–2025 годы

В докладе Еврокомиссии улучшен прогноз по росту российского ВВП в 2024 году, организация ожидает увеличения показателя на 3,5%, а не на 2,9%, как было весной, сообщает РИА Новости .

Прогноз на следующий год улучшен до роста на 1,8% с увеличения на 1,7%, прогнозировавшегося весной. Кроме того, в 2026 году ЕК считает, что рост российской экономики составит плюс 1,6%.

В прошлом году, согласно информации Еврокомиссии, экономика страны выросла на 3,6%.

В докладе отмечается, что после неожиданно сильного роста ВВП РФ в первые шесть месяцев текущего года прогнозируется замедление активности в оставшееся время до конца 2024 года, в 2025 и 2026 годах также ожидается замедление.