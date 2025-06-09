Россия оказалась на втором месте среди стран G20 по самой низкой безработице

Россия оказалась второй в рейтинге стран G20, где была зафиксирована самая низкая безработица по итогам первого квартала этого года, сообщает РИА Новости .

В РФ уровень безработицы составил 2,3%. Первое место в рейтинге заняла Мексика, где доля безработного населения в марте снизилась до 2,2%, тогда как в декабре прошлого года она была 2,4%.

Замыкает тройку лидеров Япония. Но там безработица выросла до 2,5%, тогда как в декабре прошлого года она составляла 2,4%.

В Южной Корее безработица тоже оказалась ниже 3%. За квартал уровень опустился на 0,8 процентного пункта. А вот в Африке доля безработных оказалась самой большой — 32,9%.

Ранее эксперт Евгения Черницкая объяснила, почему в России меньше безработицы, чем на Западе. По ее словам, это связано с тем, что в России последние 7 лет применяется беспрецедентный в мировой практике опыт функционирования «социальных лифтов».