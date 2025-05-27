Эксперт объяснила, почему в России меньше безработицы, чем на Западе

Голод по интеллектуальным и управленческим кадрам — тенденция общемировая. Решение этого стратегического вопроса распределит позиции в глобальной конкуренции. При этом для стран Запада с их укоренившейся классовостью вопросы социального неравенства — задача практически нерешаемая. Об этом РИАМО сообщила член экспертного клуба «Дигория», ведущая Первого канала, председатель Федерального общества сетевой торговли, председатель совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая.

«Так, по некоторым данным, севший в социальный лифт ребенок из среднестатистической европейской семьи доберется до следующего уровня жизни только через 4 поколения», — отметила эксперт.

По ее словам, в России же последние 7 лет применяется беспрецедентный в мировой практике опыт функционирования «социальных лифтов» и само это определение уже ушло в народ и стало настоящим трендом. Сегодня россияне знают, что государство дает равные возможности каждому. Их уверенность подкрепляется действительно работающими программами платформы «Россия — страна возможностей», старт которой дал президент РФ Владимир Путин.

«Мы первые и единственные в мире растим кадры из народа и даем возможности для раскрытия потенциала каждого, а не играем в имитацию демократии и общедоступности карьерных, образовательных, культурных возможностей. За примером далеко ходить не буду - сама являюсь ярким тому подтверждением. Один из проектов РСВ - «МНМ» стал для меня тем самым социальным лифтом: за три года я прошла скоростной путь от регионального журналиста до ведущей Первого канала, общественного деятеля в сфере электронной коммерции и одного из лидеров сферы», — отметила Черницкая.

Только в отличии от других стран, в России эта заинтересованность вылилась в создание реально работающей карьерной платформы, дающей возможности для каждого, заключила эксперт.