Россия нарастит газовые поставки для Китая

Новак: Россия намерена поставить 30 млрд куб м газа в Китай до конца 2024 г

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия намерена нарастить поставки газа в Китай до 30 млрд кубометров до конца 2024 года. По его словам, в следующем году запланировано наращивание российского транзита до 38 млрд «кубов», сообщает газета «Известия» .

Новак рассказал, что РФ и КНР также обсудили вопросы, касающиеся развития сотрудничества в области энергетики. Речь идет о поставках энергоресурсов и реализации совместных проектов.

«Мы отмечаем по всем направлениям позитивную динамику в целом, в рамках торгового оборота, который сейчас на рекордных уровнях, у нас увеличились объемы поставок и в прошлом году, и в этом году идет увеличение нефти и нефтепродуктов», — сказал вице-премьер России.

Александр Новак добавил, что Россия и Китайская Народная Республика продолжат выполнять задачи, поставленные главами обоих государств.